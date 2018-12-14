شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جيما الإثيوبى يصل ملعب برج العرب لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق جيما أبا جيفار الإثيوبى لملعب برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الأهلى، التى ستقام مساء اليوم، فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا. وكان الأهلى قد وصل مبكرا إلى ملعب المباراة وسط وجود جماهيره فى المدرجات، بينما ألقى محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأحمر محاضرة فنية على لاعبيه قبل التوجه إلى استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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