شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. غرف ملابس النادى الأهلى ببرج العرب قبل مواجهة جيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة النادى الأهلى فيديو لغرف ملابس لاعبى القلعة الحمراء باستاد برج العرب، وذلك قبل المواجهة المرتقبة للفريق الأحمر التى تجمعه بنظيره جيما الإثيوبى، فى تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لبدء مشواره الأفريقى بقوة آملاً فى حصد اللقب، بعد خسارة لقبها المباراة النهائية بالنسختين الأخيرتين، ويعانى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة محمد يوسف من أزمة نقص البدائل فى ظل توفر 16 لاعباً فقط، بعد قيد 23 لاعباً، لكن هناك 7 لاعبين سيغيبون عن مباراة جيما لأسباب مختلفة.

وضمت قائمة الأهلى فى حراسة المرمى: شريف إكرامى، على لطفى، خط الدفاع: محمد هاني، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد، إسلام محارب، محمد شريف، ميدو جابر، أحمد حمودي، وليد سليمان، ناصر ماهر، وخط الهجوم: مروان محسن، فيما تم استبعاد كلا من :محمد الشناوي وأحمد فتحي وسعد الدين سمير ومحمد نجيب وعلي معلول وصلاح محسن للإصابة ووليد أزارو للإيقاف، وكان الأهلى قد قيد 23 لاعباً بقائمته الأفريقية.