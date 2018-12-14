شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود للقاهرة بعد مواجهة لاميا لحسم انتقاله للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك المعار لأبولون سميرنى اليونانى، على العودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة فريقه أمام لاميا، فى الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى اليونانى، وذلك لحسم العروض المقدمة إليه بالدورى المصرى، خاصة مع تزامن تلك الفترة مع الإجازة التى سيحصل عليها من الفريق اليونانى الذى اتخذ الأباتشى قراره بالرحيل عنه فى انتقالات الشتاء لرغبته فى العودة إلى الدورى المصرى.

وكشف مصدر مقرب من شيكابالا أن اللاعب اتخذ قرار العودة إلى الدورى المصرى فى شهر يناير، ويفضل حتى الآن الانتقال للاتحاد السكندرى نظرا للجدية التى حدثت بها المفاوضات، إلا أنه لن يحسم الأمر بشكل نهائى إلا بالعودة إلى القاهرة والحصول على موافقة من مجلس الزمالك على وجهته المقبلة.

وتابع المصدر ذاته أن المفاوضات التى حدثت مع شيكابالا مع الإسماعيلى لم ترتقى حتى الآن للصورة الرسمية، حيث جاءت شفوية، وأن اللاعب اتفق مع مسئولى زعيم الثغر على الانضمام للنادى السكندرى حالة الحصول على موافقة من الزمالك بشأن ضمه.