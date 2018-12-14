شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تتويج منتخب السنغال ببطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية لمنتخب السنغال بعد الفوز بالبطولة.

وتوج منتخب السنغال بلقب بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية التى أقيمت فى شرم الشيخ بمصر، بعد أن فاز على منتخب نيجيريا بستة أهداف مقابل هدف، فى المباراة النهائية التى أقيمت عصر اليوم الجمعة.

تفوق منتخب السنغال فى الشوط الأول وخرج متقدما بهدفين مقابل هدف، ولم يشهد الشوط الثانى أى أهداف لتبقى النتيجة كما هى، حتى أضاف السنغال أربعة أهداف فى الشوط الثالث، لتنتهى المباراة بتفوق أسود التيرانجا بستة أهداف مقابل هدف.

حضر اللقاء، المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس، وبصحبتهما خالد لطيف عضو مجلس الجبلاية، والمشرف العام على اللعبة، وكذلك محمد أبو الوفا ودينا الرفاعى عضوا المجلس.

وأقيمت بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".