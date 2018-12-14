شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأهلى يصل برج العرب قبل مواجهة جيما فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق الكرة الأول بالأهلى لملعب برج العرب قبل مواجهة جيما أبا جيفارا الإثيوبى.

وكان محمد يوسف المدير الفنى للأهلى قد عقد محاضرة فنية مع لاعبيه قبل التوجه إلى استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويواجه الأهلى نظيره جيما الإثيوبى فى تمام السادسة مساء اليوم الجمعة فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لبدء مشواره الأفريقى بقوة آملاً فى حصد اللقب، بعد خسارة لقبها المباراة النهائية بالنسختين الأخيرتين، ويعانى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة محمد يوسف من أزمة نقص البدائل فى ظل توفر 16 لاعباً فقط، بعد قيد 23 لاعباً، لكن هناك 7 لاعبين سيغيبون عن مباراة جيما لأسباب مختلفة.

وضمت قائمة الأهلى فى حراسة المرمى: شريف إكرامي، علي لطفي، خط الدفاع: محمد هاني، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد، إسلام محارب، محمد شريف، ميدو جابر، أحمد حمودي، وليد سليمان، ناصر ماهر، وخط الهجوم: مروان محسن، فيما تم استبعاد كلا من :محمد الشناوي وأحمد فتحي وسعد الدين سمير ومحمد نجيب وعلي معلول وصلاح محسن للإصابة ووليد أزارو للإيقاف، وكان الأهلى قد قيد 23 لاعباً بقائمته الأفريقية.