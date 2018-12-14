3 مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام جيما الإثيوبي

كتب: ضياء السقا

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيواجه به جيما الإثيوبي، في السادسة مساء اليوم، بملعب برج العرب، في ذهاب دور الـ32، بدوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل مفاجآت عديدة، أبرزها تواجد نجم الفريق وليد سليمان على مقاعد البدلاء، فيما يعود أحمد حمودي للظهور بعد فترة من الغياب، كما يلعب محمد هاني في مركز قلب الدفاع لتعويض غياب سعد سمير ومحمد نجيب للإصابة، فيما يشارك نيدفيد كظهير أيمن.

وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وأيمن أشرف.

الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية، ومحمد شريف وناصر ماهر وأحمد حمودي.

الهجوم: مروان محسن.

دكة البدلاء: علي لطفي، هشام محمد، ميدو جابر، إسلام محارب، وليد سليمان.

ويعاني الأهلي من غياب عدد من اللاعبين للإصابة، منهم سعد سمير وأحمد فتحي، وصلاح محسن، وعلي معلول، وجونيور أجايي ومحمد الشناوي، فيما يغيب المتألق أحمد الشيخ والمدافع أحمد علاء لعدم تسجيلهما في القائمة الإفريقية، كما سُيحرم المارد الأحمر من مهاجمه وليد أزارو وذلك بعد عقوبة الإيقاف مباراتين من قبل الكاف.

ويستهل الأهلي مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة جيما الإثيوبي، في السادسة مساء الجمعة، بملعب برج العرب، في ذهاب دور الـ32.

وكان الأهلي قد خسر لقب النسخة الماضية على يد الترجي التونسي، بعد وصوله للمباراة النهائية.

وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، والخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ،، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

ويسعى المارد الأحمر، لحسم المباراة والفوز بنتيجة كبيرة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، لتسهيل لقاء الإياب الذي سيقام يوم 21 من الشهر الجاري في إثيوبيا، ليضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة.