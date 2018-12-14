وليد سليمان بديلا.. يوسف يعلن تشكيل الأهلي أمام جيما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، التشكيل الذي سيواجه به فريق جيما أبا الإثيوبي، في مستهل مشوار المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مواجهته الإفريقية الأولى في دوري الأبطال 2018-19 في السادسة مساءً على ستاد برج العرب، في محاولة جديدة للفوز باللقب التاسع في تاريخه.

وسيعتمد يوسف على محمد هاني في مركز قلب الدفاع بسبب إصابة سعد سمير ومحمد نجيب، فيما سيلعب كريم نيدفيد كظهير أيمن في ظل غياب أحمد فتحي.

وعاد حسام عاشور قائد الفريق للظهور في المباراة، بعد غيابه عن المشاركة طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة، مع استمرار وجود شريف إكرامي كحارس مرمى.

ويتواجد خلف المهاجم مروان محسن الثلاثي محمد شريف وناصر ماهر وأحمد حمودي، بينما يجلس وليد سليمان بين خمسة لاعبين فقط على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل بطريقة (4-2-3-1) كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وأيمن أشرف.

الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية.

وسط الهجوم:محمد شريف وناصر ماهر وأحمد حمودي.

وفي الهجوم: مروان محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاءكل من: علي لطفي، هشام محمد، ميدو جابر، إسلام محارب، وليد سليمان.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر المباراة النهائية للنسخة الماضية لدوري الأبطال أمام الترجي التونسي، ليسعى الفريق الأحمر خلال الموسم الجاري لاقتناص لقبه الغائب منذ عام 2013.