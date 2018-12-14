مصر تحصد برونزية الشاطئية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حصد منتخب مصر للكرة الشاطئية برونزية بطولة أمم إفريقيا 2018، بعد فوزه على المغرب بنتيجة (3-2) في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث للمسابقة

ونجح منتخب السنغال في التتويج بلقب المسابقة بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة (6-1) عصر الجمعة، في المباراة النهائية للمسابقة التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ.

وكان الفراعنة فشلوا في التأهل لكأس العالم للكرة الشاطئية 2019، بعد خسارته أمام نيجيريا بنتيجة (7-6) في قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي.

وحجز منتخبا السنغال ونيجيريا مقاعدهما في مونديال 2019 المقرر إقامته في باراجواي.

جدير بالذكر أن منتخب مصر تصدر المجموعة الأولى التي تواجد بها بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بعد فوزه على المغرب ومدغشقر وكوت ديفوار.