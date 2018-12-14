بث مباشر.. مباراة الأهلي وجيما الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

فريق الاهلي - ارشيفية

حرصًا من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الأهلي وجيما الأثيوبي في مباراة ذهاب دورة ال 32 لدوري أبطال أفريقيا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً وتنقل عبر قناة الأهلي.

يسعى الأهلى مع مديره الفنى المؤقت محمد يوسف لتحقيق الفوز فى بداية مشواره وخاصة أن يوسف هو آخر مدرب توج بلقب دورى الأبطال مع الفريق الأحمر، ومر الأهلى

فى الفترة الماضية بأزمة ثقة منذ ضياع اللقب الأفريقى يوم 9 نوفمبر

الماضى على يد الترجى التونسى ثم ضياع البطولة العربية على يد الوصل الإماراتى وإقالة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق.

ونجح محمد يوسف فى إعادة التوازن للفريق الأحمر ولكنه يطمع فى بداية جيدة أمام بطل إثيوبيا جيما آبا جفار خاصة أنه

حذر من المفاجآت والفصول البايخة فى ظل وجود مفاجآت من بعض الأندية فى النسخة الحالية بدورى الأبطال بخروج المريخ السودانى وأول أغسطس الأنجولى من الدور التمهيدي.

وأكد محمد يوسف صعوبة مواجهة جيما قائلًا : «نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب من أجل تسهيل مهمة الفريق فى مباراة الإياب والمواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق".

وأوضح أن المباراة عبارة عن 180 دقيقة مقسمة على شوطين الأول فى الإسكندرية والثانى فى إثيوبيا نسعى خلالهما لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى الدور التالي.

شاهد المباراة ..