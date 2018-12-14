شاهد.. حمد الله يقود النصر لفوز كاسح برباعية على الرائد في الدوري السعودي

كتب- وليد خليل

حقق فريق النصر فوزًا كبيرًا علي ضيفه الرائد برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" ضمن منافسات الجولة 13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وسجل المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الفريق النصاروي أهداف فريقه الأربعة،

ليصبح أول لاعب ينجح في تسجيل سوبر هاتريك في الموسم الحالي بالدوري السعودي.

تقدم النصر مبكرًا في الدقيقة 8 من ركلة جزاء، قبل أن نجح حمد الله في تسجيل هدفين في الدقيقتين 46 و 48

من عمر الشوط الاول لتصبح النتيجة تقدم النصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء .

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل حمد الله رابع أهدافه في اللقاء من انفراد تام بحارس مرمي الرائد.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلي 29 نقطة في وصافة جدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد الرائد عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر .

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