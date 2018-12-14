رياضة | جماهير جيما الإثيوبي تؤازر فريقها أمام الأهلي بملعب برج العرب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير جيما الإثيوبي تؤازر فريقها أمام الأهلي بملعب برج العرب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عدد من جماهير نادي جيما أبا جيفار الأثيوبي على التواجد في مدرجات ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لمؤزارة الفريق في مواجهته أمام الأهلي.

جماهير جيما الإثيوبي تؤازر فريقها أمام الأهلي بملعب برج العرب

وتواجدت الجماهير الأثيوبية في المدرجات قبل ساعة من بداية اللقاء، والتي حرصت على تشجيع الفريق منذ الدخول لملعب اللقاء.

ويواجه الأهلي نظيره جيما الأثيوبي في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة جيما أبا جيفاز الأثيوبي ، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف

خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي – محمد شريف – ناصر ماهر

خط الهجوم : مروان محسن.