رياضة | أهلي ٢٠٠١ يفوز على «الزمالك» بثنائية نظيفة في قمة بطولة الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي ٢٠٠١ يفوز على «الزمالك» بثنائية نظيفة في قمة بطولة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم «مواليد ٢٠٠١» في حسم القمة المصغرة لصالحه، بعدما فاز على مضيفه الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول في بطولة الجمهورية.

بدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عاصم سليم.

الدفاع: محمد المغربي – هاني عمرو – أحمد سيد عبد النبي – محمد أشرف.

الوسط: جلال أحمد فارس – أحمد نبيل “كوكا” – حمادة الفيل – عمر رزق – أحمد أشرف.

الهجوم: عبد الوهاب علي.

وفي الشوط الثاني، شارك محمود صابر بدلا من عمر رزق، وشارك طه محمود بدلا من أحمد أشرف، وعمر حجاج بدلا من عبد الوهاب علي.

قدم الأهلي مباراة رائعة للغاية. وتقدم بالهدف الأول في الشوط الأول عن طريق محمد المغربي، في الشوط الأول. ونجح لاعبو الفريق الأحمر في الحفاظ على تقدمهم خلال الشوط الثاني، بفضل الرقابة اللصيقة على مهاجمي الزمالك، إلى أن نجح البديل، طه محمود، في تسجيل الهدف الثاني في الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع، ليفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٤٥ نقطة، لينجح في إنهاء الدور الأول من الدوري وهو متربع على الصدارة، بفارق ٥ نقاط عن طلائع الجيش بعدما فاز الأحمر في ١٤ مباراة وتعادل في ٣ مباريات.

وفاز الأهلي هذا الموسم على الإسماعيلي ٣ – صفر، والمصري ٢ – صفر، ووادي دجلة ٤ – صفر، وحرس الحدود ٤ – صفر، والإنتاج الحربى ٢ – صفر، والداخلية ٦ – ١، والجونة ٦ – صفر، وبيراميدز ٣–٢، وبتروجت ٤ – ٢، وعلى الاتحاد السكندري ٤ – ١ ، وتعادل سلبياً مع مصر للمقاصة، ثم فاز على النجوم ٤ – صفر، وعلى إنبي ٣ – صفر، وتعادل مع الجيش ١ – ١، ثم فاز على سموحة ٢ – صفر، وتعادل أخيرا مع المقاولون ٢ – ٢، مسجلا بذلك ٥٠ هدفاً، فيما استقبلت شباكه ٩ أهداف.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربا عاما، وممدوح عبيد مدربا، وأحمد ابراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد الإداري، ومحمد حكيم طبيب الفريق، وناجح أبو زهرة أخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.