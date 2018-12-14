رياضة | وليد صلاح الدين لـ"الخليج 365 الرياضي" : لم نطلب ضم أي لاعب من الأهلي حتي الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد صلاح الدين لـ"الخليج 365 الرياضي" : لم نطلب ضم أي لاعب من الأهلي حتي الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الإتحاد السكندري عن سعادته الشديدة، بسبب الأداء الجيد الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال صلاح الدين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" : "لم نطلب أي لاعب من النادي الأهلي حتي الآن، وننتظر لمعرفة أسماء اللاعبين الذين سيرحلوا في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة عن القلعة الحمراء".

وتابع : "لدينا بعض النواقص في مراكز محددة، وسنعمل علي تدعيمها بشكل جيد في يناير، ونبحث بعض العروض الرسمية التي قدمت للاعبي الفريق، من أجل حسمها بشكل نهائي".

يذكر أن نادي الإتحاد السكندري نجح في الإطاحة بنادي الزمالك من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد فوزه عليه بضربات الترجيح من نقطة الجزاء علي ملعب بتروسبورت، وأيضا أخرج نادي الترجي التونسي من دور ال32 لنفس البطولة.