رياضة | عاجل.. 3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام جيما الإثيوبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام جيما الإثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة جيما أبا جيفاز الأثيوبي ، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمى : شريف إكرامي خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – أحمد حمودي – محمد شريف – ناصر ماهر خط الهجوم : مروان محسن. وعلى دكة البدلاء؛ ميدو جابر، وعلي لطفي، ووليد سليمان، وإسلام محارب، وهشام محمد.

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