رياضة | يوتيوب لايف مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة Al Ahly HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

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يوتيوب لايف مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة Al Ahly HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف
تترقب جماهير النادي الأهلي اليوم الجمعة أولى مباريات الفريق الإفريقية في النسخة الاستثنائية التي أطلقها الاتحاد الإفريقي "كاف".
ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر للمباراة التي ستجمع بين الأهلي وجيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
مشاهدة مباراة الأهلي وجيما
ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي بث مباشر عبر قناة النادي الأهلي الفضائية المفتوحة.
وتنطلق مباراة الأهلي وجيما في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية على أن يحتضنها ملعب الجيش ببرج العرب.
وتحظى المباراة باهتمام الجماهير حيث أنها الأولى للفريق في مشواره نحو النجمة التاسعة الغائبة عن الفريق.
وتمني جماهير الأهلي النفس بحصد اللقب هذا الموسم خاصة وأن الفريق خسر نهائي النسختين الأخيرتين الأولى أمام الوداد والثانية أمام الترجي التونسي.
بث مباشر مباراة الأهلي وجيما
ويخوض الأهلي مباراة اليوم أمام جيما الإثيوبي في ظروف صعبة لغاية خاصة في ظل النقص العددي الذي يواجهه الفريق بسبب الإصابات التي يعاني منه العديد من اللاعبين.
ويضم الأهلي في قائمة مباراة اليوم أمام جيما 16 لاعبًا فقط من 23 لاعبًا بسبب الإصابات والإيقاف الذي منع أزارو أيضًا من التواجد في المباراة.
ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم كل من محمد الشناوي وأحمد فتحي وسعد سمير وعلي معلول وصلاح محسن ومحمد نجيب ووليد أزارو.
ومن جانبه أكد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي على صعوبة مباراة جيما الإثيوبي.
وأكد محمد يوسف أن المباراة عبارة عن 180 دقيقة نصفها في مصر والنصف الثاني في إثيوبيا.
مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وجيما
وطالب يوسف لاعبي الأهلي بالتركيز وعدم الاستهتار بفريق جيما الإثيوبي من أجل الفوز بالمباراة.
وشدد المدير الفني للأهلي على ضرورة تحقيق فوز كبير في مباراة اليوم لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.
وأضاف يوسف أن الأهلي يحترم جميع المنافسين في البطولة وأن المباراة ستكون في غاية القوة والصعوبة.
يوتيوب لايف مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة Al Ahly HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف
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