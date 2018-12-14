رياضة | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما ابا جيفار بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 يلا شوت الجديد في دوري أبطال أفريقيا

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مشاهدة مباراة الاهلي وجيما ابا جيفار بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 يلا شوت الجديد في دوري أبطال أفريقيا

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الاهلي وجيما ابا جيفار الأثيوبي بث مباشر يوتيوب في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا، يستهل الأحمر مشواره في البطولة الإفريقية ساعيًا إلى تقديم نتائج جيدة ويسعى الأحمر بالتتويج باللقب التاسع في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وكان الأهلي قد وصل لنهائي إفريقيا في الموسم الماضي أمام الترجي ولكن خسر الأحمر وتم تتويج الفريق التونسي باللقب.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب برج العرب وتنقل قناة الأهلي اللقاء.

توقيت مباراة الاهلي وجيما جيفار

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .6:00 مساءاً بتوقيت مصر .6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .7:00 مساءاً بتوقيت العراق .6:00 مساءاً بتوقيت السودان .7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .5:00 مساءاً بتوقيت تونس .5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .7:00 مساءاً بتوقيت قطر.4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

مشاهدة مباراة الاهلي وجيما ابا جيفار بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 يلا شوت الجديد في دوري أبطال أفريقيا