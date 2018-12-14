رياضة | كورة لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا .. koralive

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وغادر الفريق الأحمر فندق الإقامة عقب المحاضرة الفنية الأخيرة التي عقدها محمد يوسف مع لاعبيه، والتي حرص خلالها على منح لاعبيه التعليمات الفنية الأخيرة وواجبات كل لاعب في اللقاء.
ومنح يوسف للاعبيه أخر التعليمات الفنية للاعبيه، لتنفيذها في مباراة اليوم والتي ستقام في تمام السادسة مساء.
استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به نظيره جيما أبا جيفار الأثيوبي.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : شريف إكرامي
خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف
خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – محمد شريف – ناصر ماهر
خط الهجوم : مروان محسن.
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