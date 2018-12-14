رياضة | كورة لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا .. koralive

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توجهت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة جيما أبار جيفار الأثيوبي.

وغادر الفريق الأحمر فندق الإقامة عقب المحاضرة الفنية الأخيرة التي عقدها محمد يوسف مع لاعبيه، والتي حرص خلالها على منح لاعبيه التعليمات الفنية الأخيرة وواجبات كل لاعب في اللقاء.

عقد منذ قليل محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبيه قبل التوجه إلى ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لمواجهة جيما الأثيوبي.

ومنح يوسف للاعبيه أخر التعليمات الفنية للاعبيه، لتنفيذها في مباراة اليوم والتي ستقام في تمام السادسة مساء.

ويواجه الأهلي نظيره جيما الأثيوبي في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به نظيره جيما أبا جيفار الأثيوبي. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : شريف إكرامي خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – محمد شريف – ناصر ماهر خط الهجوم : مروان محسن.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا .. koralive