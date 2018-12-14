رياضة | رابط سريع Al Ahly بث مباشر مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي مباشر اليوم

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رابط سريع Al Ahly بث مباشر مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي مباشر اليوم

يلتقي فريقا الأهلي وجيما الإثيوبي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018، وتقدم "بوابة الخليج 365 الرياضي" بث مباشر حي بدون تقطيع | مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي اليوم الجمعة | كورة اون لاين لايف

للمباراة التي ستقام على ملعب برج العرب في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الفريق 7 لاعبين بسبب الإصابة وهم محمد الشناوي، وسعد سمير، وأحمد فتحي، وعلي معلول، ومحمد نجيب، وصلاح محسن، للإصابة، فيما يغيب وليد أزارو للإيقاف والإصابة أيضا.

بث مباشر حي بدون تقطيع | مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي اليوم الجمعة | كورة اون لاين لايف

ويسعي الأهلي بقيادة محمد يوسف، المدير الفني المؤقت لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة تمنحه الأفضلية في مباراة العودة التي ستقام في إثيوبيا أحد أيام 21 ،22، 23 ديسمبر من الشهر الجاري.

ويحلم النادي الأهلي بالتتويج باللقب القاري التاسع في تاريخه، بعد فشله في البطولتين السابقتين، بالخسارة في النهائي أمام الوداد المغربي 2017، والترجي التونسي 2018.

بث مباشر حي بدون تقطيع | مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي اليوم الجمعة | كورة اون لاين لايف

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة النادي الأهلي في السادسة مساء غدًا الجمعة، وسوف يبدأ الأستوديو التحليلي في الواحدة والنصف ظهرًا بفقرات متنوعة سواء من أرض الملعب حيث يتواجد الإعلامي عمر ربيع ياسين وفي ضيافته نجما الأهلي السابقين محمد حشيش واحمد بلال.

وفي الأستوديو الرئيسي الإعلامي عبدالحميد حسن والضيوف شريف عبدالمنعم وماهر همام وأسامة حسني، هذا بالإضافة إلى فقرة الصحافة التي تتضمن لقاءات مع كلًا من الصحفي الكبير محمود صبري وعصام شلتوت.

رابط سريع Al Ahly بث مباشر مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي مباشر اليوم