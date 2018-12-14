رياضة | رابط يلا شوت (Al Ahly) - بث مباشر مباراة الاهلي وجيما ابا الاثيوبي اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما ستار

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يستضيف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره فريق جيما أبا جيفار الاثيوبي اليوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2018 ميلاديا في اللقاء الذي يقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، ضمن منافسات مباريات ذهاب دور الاثنين والثلاثين من بطولة دوري ابطال افريقيا ، مشاهدة مباراة الاهلي وجيما ابا جيفار بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 في دوري ابطال افريقيا.

ويتزين ملعب استاد برج العرب في الاسكندرية لاستضافة الموقعة النارية بين فريق الاهلي امام نظيره فريق جيما اليوم الجمعة، حيث يعود فريق القلعة الحمراء للبطولة الافريقية بعد نحو شهر واحد من خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسيبدأ الأهلي رحلة جديدة في البطولة التي يحمل الرقم القياسي، في عدد مرات التتويج بلقبها، حين يستضيف جيما الاثيوبي في ذهاب دور 32 اليوم الجمعة، وخسر الأهلي 3-صفر في ملعب الترجي بإياب نهائي النسخة الماضية، بعدما فاز 3-1 ذهابا في مصر ليخسر لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي ، شاهد الان مباراة الاهلي وجيما ابا جيفار بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 في دوري ابطال افريقيا.

وحصد الأهلي اللقب القاري 8 مرات آخرها في 2013، وخسر النهائي في آخر نسختين أمام الوداد والترجي، وبعد الخسارة من الترجي مر الأهلي بفترة عصيبة، شهدت التعثر أمام الوصل الإماراتي، ليودع البطولة العربية مبكرا، لتتم إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بجانب خسارة تالية من المقاولون العرب في الدوري المصري، لكن النتائج تحسنت مؤخرا وفاز الاهلي في 3 مباريات متتالية في الدوري المصري مع المدرب المؤقت محمد يوسف، ويرغب الأهلي في الفوز اليوم بنتيجة كبيرة قبل مباراة العودة لحسم التاهل مبكرا قبل موقعة اثيوبيا لضمان التاهل لدور الستة عشر المجموعات، تابع لايف مباراة الاهلي وجيما ابا جيفار بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 في دوري ابطال افريقيا.

جيما أبا جيفار الاثيوبي يرغب بدوره في تحقيق الفوز على الاهلي او حتى على الاقل نتيجة جيدة في الذهاب قبل است افة مباراة العودة في اثيوبيا، شاهد مباراة الاهلي وجيما ابا جيفار بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 في دوري ابطال افريقيا على قناة الاهلي في بث حي لايف.

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