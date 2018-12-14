رياضة | ON Sport لايف | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

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كورة لايف انطلاق مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر ضمن اهم مباريات اليوم، ويبدأ الأهلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة خاصة بعد الفوز على بتروجيت في الجولة الماضية من الدوري المصري، كما يأتي هذا اللقاء بعد خروجه من بطولتي دوري الأبطال في النسخة الماضية وفي بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، ويسعى المارد الأحمر إلى تصحيح المسار وتحقيق الفوز على الفريق الإثيوبي وتسجيل أكبر عدد من الأهداف حتى تسهل عليه في لقاء العودة التي ستقام الأراضي الأثيوبية يوم 21 من الشهر الحالي، ومن أجل ضمان التأهل لدور الستة عشرة من دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل فريق الأهلي المباراة بغيابات عديدة للغاية بسبب كثرة الإصابات، حيث يغيب عن صفوف المارد الأحمر كلاً من محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، إضافة إلى كلاً من أحمد فتحي ومحمد نجيب وأحمد فتحي وأيضاً علي معلول وأخيراً علي معلول وسعد الدين سمير في مركز خط الدفاع.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يغيب أيضاً عن صفوف فريق الأهلي كلاً من أحمد حمدي ومؤمن زكريا وأكرم توفيق وأيضاً جونيور أجايي في مركز خط الوسط، أما في مركز خط الهجوم سوف يُعاني أيضاً فريق الأهلي من غياب كلاً من وليد أزارو إضافة إلى صلاح محسن.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الأهلي في هذه المباراة على النحو التالي: شريف إكرامي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أحمد علاء / أيمن أشرف / حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد حمودي / ناصر ماهر / وليد سليمان / مروان محسن.

أما على مقاعد البدلاء في هذه المباراة سوف يجد فريق الأهلي العناصر التالية: علي لطفي / هشام محمد / إسلام محارب / كريم نيدفيد / ميدو جابر / محمد شريف، علماً بأن فريق الأهلي سوف يخوض مباراة الإياب من أجل حسم تأهله إلى دور المجموعات في الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الاهلي وجيما كينيما الاثيوبي بث مباشر عبر قناة وحيدة فقط لا غير على القمر الصناعي نايل سات، وهي قناة النادي الأهلي وذلك تحديداً في تمام الساعة 18:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 19:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ونوافيكم بنقل مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي مباشر اليوم قبل انطلاق صافرة حكم اللقاء الأولى من عمر المواجهة بقليل عبر بث مباشر الاهلي اليوم يلا شوت بجودات متعددة يوتيوب بدون تقطيع في الصورة، متمنين لكم مشاهدة ممتعة.