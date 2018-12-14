رياضة | حافلة الأهلي تصل برج العرب لمواجهة جيما الإثيوبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حافلة الأهلي تصل برج العرب لمواجهة جيما الإثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصلت منذ قليل، حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد الجيش ببرج العرب الإسكندرية استعدادا لمواجهة جيما الأثيوبي.
وجاء وصول الفريق الأحمر قبل نحو ساعة و٤٥ دقيقة قبل انطلاق المباراة، التي ستبدأ في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
وكان الفريق الأحمر قد غادرفندق الإقامة عقب المحاضرة الفنية الأخيرة التي عقدها محمد يوسف مع لاعبيه، والتي حرص خلالها على منح لاعبيه التعليمات الفنية الأخيرة وواجبات كل لاعب في اللقاء.
ويواجه الأهلي نظيره جيما الأثيوبي في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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