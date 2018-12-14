رياضة | كورة Alahly HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما ابا

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في سياق متصل، ضمن مباراة الاهلي وجيما بث مباشر كورة اون لاين أجرى المدير الفني للنادي الأهلي الكابتن محمد يوسف، جلسة تقييم للاعبين لتحفيزهم على خوض مباراة الاهلي ضد جيما بدون تراخي واستغلال عاملي الأرض والجمهور، وعدم الاستهانة في المنافس، وقام الجهاز الفني بدراسة بطل اثيوبيا لمعرفة نقاط قوة وضعف خصمه، حتى يضع الخطة المناسبة لمواجهته وتطبيقها على اللاعبين للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة ذهاب الاهلي اليوم بدوري الأبطال.

على الجهة الأخرى، يتطلع فريق جيما أبار جيفار الاثيبوبي إلى نفس الهدف وهو تحقيق الفوز والخروج بنتيجة جيدة من معقل الاهلي، حيث استهل بطل اثيوبيا مشواره في البطولة الأفريقية، بمواجهة تيليكوم الجيبوتي وهزمه بنتيجة خماسية مقابل ثلاثة في مجموع لقائي الذهاب والإياب، ليصل إلى هذا الدور بملاقاة الأهلي المصري في دور الـ 32 .

على صعيد الغيابات والتشكيلة المتوقعة في مباراة الاهلي اليوم، حيث يفقد الاهلي العديد من اللاعبين المؤثرين في الفريق أبرزهم، حسام عاشور، بالإضافة إلى محمد الشناوي وجونيور أجابي وأحمد فتحي وصلاح محسن وعلي معلول بسبب الإصابة، كذل سيغيب سعد سمير الذي تعرض للإصابة أيضاً في مباراة طلائع الجيش، كما يغيب مهاجم الفريق الأول للاهلي وليد أزارو بسبب العقوبة التي تعرض لها من قبل الاتحاد الإفريقي “الكاف”، للإيقاف عن اللعب في مباراتين.

ستكون موعد مباراة الاهلي وجيما بث مباشر في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مصر وفلسطين، الساعة السابعة مساءاً بتوقيت السعودية، وستكون قناة الأهلي التي تذيع المباراة على الهواء مباشرة بصوت المعلق طارق الأدور.

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