رياضة | يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر | اون لاين مباراة الاهلي وجيما ابا بث مباشر | كورة ستار

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يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر | اون لاين مباراة الاهلي وجيما ابا بث مباشر | كورة ستار

ننشر مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر اليوم بتاريخ 14-12-2018 يلا شوت يوتيوب أون لاين بدوري أبطال افريقيا يستضيف الاهلي المصري نظيره فريق جيما الإثيوبي مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام، وذلك ضمن المواجهة الأولى للشياطين الحمر في مشواره القاري، وستكون مباراة الاهلي اليوم في منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2019 لكرة القدم.

كورة لايف انطلاق مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر ضمن اهم مباريات اليوم، ويبدأ الأهلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة خاصة بعد الفوز على بتروجيت في الجولة الماضية من الدوري المصري، كما يأتي هذا اللقاء بعد خروجه من بطولتي دوري الأبطال في النسخة الماضية وفي بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، ويسعى المارد الأحمر إلى تصحيح المسار وتحقيق الفوز على الفريق الإثيوبي وتسجيل أكبر عدد من الأهداف حتى تسهل عليه في لقاء العودة التي ستقام الأراضي الأثيوبية يوم 21 من الشهر الحالي، ومن أجل ضمان التأهل لدور الستة عشرة من دوري أبطال إفريقيا.

يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر | اون لاين مباراة الاهلي وجيما ابا بث مباشر | كورة ستار