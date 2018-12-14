رياضة | يلا شوت حصري | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي كورة لايف اون لاين | يلا شوت الجديد جوال بدون تقطيع

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سيكون عشاق الكرة الإفريقية على موعد مع مباراة هامة، حيث يستضيف الأهلي، نظيره فريق جيما أبا جيفر الإثيوبي، في السادسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، بملعب استاد برج العرب بالأسكندرية، فى إطار ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الإياب في إثيوبيا الأسبوع المقبل.

قائمة الأهلي لمباراة اليوم:

وقام محمد يوسف المدير الفني للأهلي باستدعاء 16 لاعبا لمباراة اليوم بسبب الإصابات والغيابات التي يعاني منها الفريق.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي- علي لطفي.

في الدفاع: محمد هاني- ساليف كوليبالي- أيمن أشرف.

في الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية- هشام محمد- كريم نيدفيد- إسلام محارب- محمد شريف- ميدو جابر- أحمد حمودي- وليد سليمان- ناصر ماهر.

في الهجوم: مروان محسن.

وخرج من القائمة كل من وليد أزارو وصلاح محسن وأحمد فتحي وسعد سمير ومحمد نجيب ومحمد الشناوي وعلي معلول.

وتأهل الأهلي إلى النهائي للمرة الـ12 في تاريخه، بعدما أطاح بوفاق سطيف من الدور نصف النهائي، عقب تغلبه عليه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.

وخسر المارد الأحمر لقب النسخة الماضية من دوري الأبطال أمام الترجي التونسي في النهائي، ويسعى أبناء القلعة الحمراء لتعويض جمهورهم بتحقيق البطولة.

القنوات الناقلة

وتنقل مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي عبر قناة الأهلي بشكل حصري فضائيا، وينطلق الاستوديو التحليل للمباراة في تغطية خاصة في الثانية عشر ظهرا.

وتذيع القناة الثانية المفتوحة بالتليفزيون المصري المباراة، على البث الأرضي فقط، مع قناة النيل للرياضة أيضا على البث الأرضي.

ويأمل لاعبو الأهلي في تحقيق الفوز وافتتاح مشوارهم نحو اللقب التاسع بنتيجة إيجابية، وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات ببطولة الدوري المصري على حساب بتروجت والجونة والطلائع، ليقفز من المركز الأخير للثامن.

ويخشى محمد يوسف المدير الفني للقلعة الحمراء من تكرار سيناريو 1998، والخروج أمام البن الإثيوبي في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة عبر التاريخ، حيث لم يسبق وأن ودع الأهلي البطولة من هذا الدور الا في مناسبتين من أصل 29 مرة تواجد فيها بهذا الدور.

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