رياضة | HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر بدون تقطيع | koora online | kora online | يلا كورة اونلاين

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HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر بدون تقطيع | koora online | kora online | يلا كورة اونلاينالاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر , دوري ابطال افريقيا 2018-2019 مرحلة الذهاب دور ال32 , في اطار مباريات دور ال32 من دوري ابطال افريقيا هذا الموسم سنكون علي موعد مع مباراة النادي الاهلي وصيف البطولة الماضية امام جيما ابا جيفار الاثيوبي بطل اثيوبيا في لقاء سيقام في ملعب النادي الاهلي ذهابا علي ان تكون موقعة الاياب بعد اسبوع في اثيوبيا.
المارد الاحمر يسعي لتحقيق الانتصار المطمئن في مباراة اليوم قبل الذهاب لاثيوبيا وتحقيق فوز هام ومعنوي من اجل تحقيق انطلاقة وبداية جيدة في البطولة الافريقية التي خسرها الفريق في الموسمين الماضيين من الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي علي التوالي في النهائي وسيسعي الاهلي لتعويض ما فاته في ذلك الموسم.
الفريق الاثيوبي صعد لذلك الدور بكل سهولة بعد ان تفوق علي فريق تيليكوم من جيبوتي بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين وسيسعي الفريق الاثيوبي الذي ظهر حديثا في الكرة الاثيوبية لتحقيق الانتصار والفوز علي حساب الاهلي المصري القاهري وتحقيق مفأجاة كبري ومواصلة المشوار في البطولة الافريقية.
مباراة الاهلي اليوم.
دوري ابطال افريقيا 2018-2019
دور ال32
مباراة الذهاب
ستاد السلام
توقيت المباراة.
الجمعة 14 ديسمبر 2018.
الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر.
الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
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