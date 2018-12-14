رياضة | HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر بدون تقطيع | koora online | kora online | يلا كورة اونلاين

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المارد الاحمر يسعي لتحقيق الانتصار المطمئن في مباراة اليوم قبل الذهاب لاثيوبيا وتحقيق فوز هام ومعنوي من اجل تحقيق انطلاقة وبداية جيدة في البطولة الافريقية التي خسرها الفريق في الموسمين الماضيين من الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي علي التوالي في النهائي وسيسعي الاهلي لتعويض ما فاته في ذلك الموسم.

الفريق الاثيوبي صعد لذلك الدور بكل سهولة بعد ان تفوق علي فريق تيليكوم من جيبوتي بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين وسيسعي الفريق الاثيوبي الذي ظهر حديثا في الكرة الاثيوبية لتحقيق الانتصار والفوز علي حساب الاهلي المصري القاهري وتحقيق مفأجاة كبري ومواصلة المشوار في البطولة الافريقية.