رياضة | اون سبورت HD | قناة الاهلي لايف | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا

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اون سبورت HD | قناة الاهلي لايف | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار Al Ahly vs Jimma Aba Jifar في دوري أبطال أفريقيا 2019 ( كاف تشامبيونزليج ) بث مباشر اليوم علي قناة الأهلي Al Ahly TV تعليق أشرف محمود , حيث يستضيف ملعب الجيش معقل فريق الأهلي الليلة في مدينة برج العرب بمحافظ الأسكندرية بمصر , الأهلي صاحب الأرض والجمهور يستضيف الليلة في الأسكندرية فريق جيما أبا جيفار الأثيوبي في افتتاح مباريات الأهلي في النسخة الجديدة مباراة هامة للأحمر الليلة يسعي من خلالها وضع قدم في دوري المجموعات وذلك ضمن ذهاب دور الـ32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 , المباراة ستقام في تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش الساعة السادسة بتوقيت القاهرة , مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار يقودها طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم التونسي صادق السالمي , حيث يفتتح فريق الأهلي المصري مباريات الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، دور الاثنين والثلاثين، والذي ينطلق اليوم الجمعة بثلاث مباريات ضمن مواجهات الذهاب، وذلك حينما يستضيف نظيره جيما أبا جيفار الأثيوبي، فيما تستكمل باقي مباريات الجولة يومي السبت والأحد.

ويفتتح فريق الأهلي مسيرته بالبطولة خلال الدور الثاني، دور الاثنين والثلاثين، كونه بطل لدوري المصري ووصيف النسخة السابقة من البطولة، في حين افتتح جيما أبا جيفار البطولة ضمن الدور التمهيدي وتأهل على حساب أساس تيليكوم من جيبوتي بعد أن حقق الفوز بثلاثة أهداف ذهاباً لهدف، قبل أن يتعادل بهدفين لمثلهما في لقاء الإياب. وقد تمكن فريق الأهلي المصري في التأهل إلى الدور النهائي من النسخة السابقة 2018، على حساب وفاق سطيف الجزائري، ليضرب موعداً مع نظيره الترجي التونسي، الذي نجح في تحقيق اللقب على ملعبه بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، بعد أن خسر في مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. وعلى الرغم من خسارة فريق الأهلي لنهائي النسختين السابقتين 2017 و2018 على التوالي، إلا أنه مازال متربعاً على قمة الفرق الأكثر تحقيقاً للقب البطولة على مر التاريخ، بثمانية ألقاب، متفوقاً بثلاثة ألقاب عن صاحبي المركز الثاني مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري، فيما حقق الرجاء ثلاثة ألقاب فقط. ويسعى فريق الأهلي، في أولى مواجهاته أمام جيما أبا جيفار الأثيوبي على مر التاريخ، لتحقيق الفوز في مصر والخروج بنتيجة كبيرة، من أجل جعل مواجهة الذهاب أقل صعوبة والاقتراب من التأهل إلى دور المجموعات، وافتتاح مسيرته بالنسخة الحالية بشكل قوي في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترات الماضية.

اون سبورت HD | قناة الاهلي لايف | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا