رياضة | بعثة الأهلي تتوجه لاستاد برج العرب لمواجهة جيما الإثيوبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تتوجه لاستاد برج العرب لمواجهة جيما الإثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة جيما أبار جيفار الأثيوبي.

وغادر الفريق الأحمر فندق الإقامة عقب المحاضرة الفنية الأخيرة التي عقدها محمد يوسف مع لاعبيه، والتي حرص خلالها على منح لاعبيه التعليمات الفنية الأخيرة وواجبات كل لاعب في اللقاء.

عقد منذ قليل محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبيه قبل التوجه إلى ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية لمواجهة جيما الأثيوبي.

ومنح يوسف للاعبيه أخر التعليمات الفنية للاعبيه، لتنفيذها في مباراة اليوم والتي ستقام في تمام السادسة مساء.

ويواجه الأهلي نظيره جيما الأثيوبي في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.