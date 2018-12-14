رياضة | كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي وجيما اليوم في بطولة أفريقيا جودة عالية | لينك قناة الاهلي مجاني HD

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كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي وجيما اليوم في بطولة أفريقيا جودة عالية | لينك قناة الاهلي مجاني HD

يحل اليوم نادي جيما آبا جيفار الأثيوبي، ضيفا على نظيره الأهلي المصري، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب.

ومن المفترض أن يقام اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، كما سيذاع حصريا على شاشة قناة النادي الأهلي.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في حالة جيدة نسبيا بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية حاول الأحمر بها استعادة روحه المفقودة عقب خسارة نهائي البطولة الإفريقية بالنسخة الأخيرة والخروج المبكر من كأس زايد للأندية الأبطال على يد الوصل الإماراتي.

أما على الصعيد الأخر فالفريق الأثيوبي يشارك قاريا للمرة الأولى في تاريخه حيث أنه وصل لدور الـ32 بعد أن نجح في تخطي جيبوتي تيليكوم بنتيجة 5-3 في مجموع اللقاءين بدور الـ64 من البطولة الإفريقية.

كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة الأهلي وجيما اليوم في بطولة أفريقيا جودة عالية | لينك قناة الاهلي مجاني HD