الان تتابع النصر يواصل مطاردته للهلال ويدك الرائد برباعية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح - الخليج 365:

انتصر فريق النصر على مضيفه الرائد بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الأهداف الأربعة للنصر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، وأصبح أول لاعب في الدوري يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة.

وبذلك الفوز؛ عزز النصر مكانه في وصافة الدوري، واستمر في ملاحقة المتصدر الهلال، بفارق 6 نقاط.