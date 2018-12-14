شكرا لقرائتكم خبر عن مدير فنتوري: المملكة أبهرتنا بتحضيرات «فورمولا إي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعربت ديلفن بيسكاي، مدير فريق فنتوري لسيارات «الفورمولا إي»، حماستها للمشاركة في أولى جولات السباق الذي يقام في الدرعية يوم 15 ديسمبر الجاري.

وقالت بيسكاي: «جئنا من موناكو الفرنسية للمشاركة بأولى الجولات في السعودية، ونمتلك السائق البرازيلي فيلبي ماسا الذي تألق سابق»الفورمولا ون«ويتمتع بالمهارة العالية ولديه خبرة كبيرة».

وواصلت: «هذه هي زيارتي الأولى للسعودية وحتى لمنطقة الشرق الأوسط بالكامل، بلا شك المنطقة والأجواء مختلفة عن أوروبا، ويميز البلد شعبها الودود واللطيف، أنا حقيقة منبهرة بما رأيته من تجهيزات واستعدادات للبطولة».

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