شكرا لقرائتكم تشيلسي يتعهد بمحاربة هتافات جمهوره المعادية للسامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعهد تشيلسي الإنجليزي باتخاذ "أقسى إجراء ممكن" بحق أي من مشجعيه الذين أطلقوا الخميس في بودابست هتافات معادية للسامية، وذلك بعد أيام فقط على حرمان أربعة مشجعين له من دخول الملعب بسبب اهانات عنصرية بحق مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج.

ويأتي موقف النادي اللندني بعد الذي صدر عن قسم صغير من مشجعيه من هتافات مهينة تحمل طابعا معاديا للسامية بحق مشجعي الغريم المحلي توتنهام، دقائق بعد انطلاق مباراة الخميس ضد مضيفه فيدي الروماني (2-2) في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليج".

وأطلق تشيلسي في يناير الماضي حملة للتوعية والتثقيف حول معاداة السامية إن كان في كرة القدم بشكل عام أو النادي المملوك من الملياردير الروسي اليهودي رومان ابراموفيتش الذي عبر عن اشمئزازه مما حصل الخميس.

وقال متحدث باسم النادي اللندني "معاداة السامية وأي نوع آخر من الكراهية الدينية أو العرقية هو أمر بغيض بالنسبة لهذا النادي والأغلبية الساحقة من مشجعينا ، لا مكان لذلك في تشيلسي أو في أي من مجتمعاتنا".

وتصدر تشليسي المجموعة الثانية عشرة وتأهل مع باتي بوريسوف البيلاروسي الى الدور الثاني.