شكرا لقرائتكم ساني أفضل لاعب في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن فوز الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الانجليزي بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري الابطال. ودخل ساني في منافسة مع الثلاثي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، وروبرتسون مدافع ليفربول، وهوارو مهاجم يونغ بويز السويسري. ونجح ساني في قيادة مانشستر سيتي لحسم تأهله كمتصدر لمجموعته، بعد تسجيله هدفين أمام هوفنهايم على ملعب الاتحاد.

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