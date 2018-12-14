شكرا لقرائتكم غياب روبين عن البايرن لنهاية العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ الألمانى أن الهولندى آريين روبن سيغيب عن العملاق البافارى لنهاية العام بسبب الإصابة.

قال كوفاتش فى مؤتمر صحفى عقده اليوم: "روبن مصاب، وستكون مخاطرة إذا أخذ أى مباراة هذا العام، سنستعيده فى معسكر الإعداد للنصف الثانى من الدوري فى يناير."

وغاب روبن عن مباراة أياكس الأخيرة في دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة في عضلات الفخذ، بعد غيابه عن مباراتى نورنبرج وفيردر بريمين لنفس السبب.

وأعلن نادى بايرن ميونخ أن الموسم الجارى سيكون الأخير للنجم الهولندى فى أليانز أرينا والذى سيتم عامه الـ35 في يناير المقبل.

ومن المقرر أن ينضم روبن إلى بعثة بايرن ميونخ التى ستطير إلى قطر يوم 4 يناير المقبل لخوض معسكر الإعداد للنصف الثانى من الموسم.