جوارديولا أكثر مدربي العالم شهرة ومورينيو خارج القائمة

جدة - عمرو شويل تصدر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، والإيطالي ماسيميليانو أليجري (يوفنتوس) والأرجنتيني دييجو سيميوني (أتلتيكو مدريد) قائمة المدربين الأكثر شهرة، وفقا لدراسة أجرتها الشركة الاستشارية المتخصصة في الاتصالات والعلاقات العامة لنخبة الرياضيين "Comunicar es Ganar".

وجاء جوارديولا في صدارة الترتيب بحصوله على 82.6 نقطة في هذه الدراسة التي تستند في تقييمها إلى النتائج الرياضية وقدرة المدرب على القيادة عقب المقارنة بين 90 مديرا فنيا من الصف الأول بأندية أوروبية ومنتخبات دولية.

وفي المرتبة الثانية، جاء أليجري برصيد 79.6 نقطة، يليه في المركز الثالث بـ73.1 نقطة الأرجنتيني سيميوني الذي يتصدر مدربي الدوري الإسباني في هذه القائمة.

وتستكمل قائمة العشرة الأوائل بكل من الألماني يورجن كلوب (ليفربول) والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (توتنهام) والإيطالي كارلو أنشيلوتي (نابولي) والإسبان: إرنستو فالفيردي (برشلونة) وأوناي إيمري (آرسنال) وروبرتو مارتينيز (منتخب بلجيكا)، والألماني توماس توخل (باريس سان جيرمان).