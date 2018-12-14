شكرا لقرائتكم 11 فريقاً في العالم لا تعرف الخسارة.. الهلال أحدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح الهلال أحد الفرق القلائل في العالم التي لم تتعرض إلى خسارة دورية خلال هذا الموسم بعدما حقق فوزه العاشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب أحد مقابل تعادلين ليصل إلى النقطة 32 وبفارق 6 نقاط عن ملاحقه النصر.

وجاء هدف الهلال الوحيد عن طريق مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز من ضربة جزاء، ليرتفع رصيده التهديفي إلى 10 أهداف يعتلي بهما صدارة هدافي بطولة الدوري.

وبهذه النتيجة يواصل الهلال سلسلة نتائجه الإيجابية ولم يتعرض لأي خسارة منذ انطلاق الموسم الحالي، لينضم إلى قائمة تضم أسماء كبيرة في عالم كرة القدم والتي لم تتعرض لأي هزيمة حتى الآن في الموسم الحالي.



بانغلورو الهندي

وفي قارة آسيا، يتصدر فريق بينغالورو ترتيب الدوري الهندي الممتاز برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات و3 تعادلات ولم يعرف الخسارة خلال أحد عشر أسبوعاً من بداية الدوري.



ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

وبعد مضي 12 جولة من دوري جنوب إفريقيا الممتاز، لم يخسر ماميلودي صن داونز حتى الآن، محققاً 7 انتصارات و5 تعادلات وضعته في المركز الثالث.

ويتصدر باوك اليوناني ترتيب أندية دوري بلاده بعدما حقق 12 انتصاراً مقابل تعادل واحد، جعلته أحد الفرق التي لم تخسر حتى الآن، أما ريد ستار الصربي فخاض 20 مباراة دورية حقق خلالها 18 انتصاراً مقابل تعادلين.



باوك اليوناني

سالزبورغ النمساوي

وفي النمسا، لعب سالزبورغ 17 مباراة في دوري بلاده فاز في 14 منها مقابل 3 تعادلات، جعلته متصدراً برصيد 45 نقطة وبفارق 14 نقطة عن وصيفه لاسك، أما في الدوري السلوفاكي فاستطاع سلوفان براتيسلافا أن يحقق الانتصار في 14 مباراة مقابل التعادل في أربع من 18 جولة.



سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

وعلى صعيد الدوريات الأوروبية الكبيرة، يحضر فريق ليفربول الذي لعب 16 فاز في 13 وتعادل في 3 لقاءات وحصد 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي، أما في إيطاليا فيبقى يوفنتوس دون هزيمة بعدما خاض 15 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في لقاء واحد ليحصد 43 نقطة يحتل بها صدارة الدوري الإيطالي.

وفجر بوروسيا دورتموند مفاجأة في الدوري الألماني هذا الموسم 14 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في ثلاث مباريات لينفرد بصدارة البوندسليغا.

وفي الدوري الفرنسي، يحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول الترتيب برصيد 44 من خلال 16 مباراة لعبها، فاز في 14 مباراة وتعادل في مباراتين.