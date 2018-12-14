شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 / 12 / 2018 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها مطالبة النادى الإسماعيلى لحارسه عصام الحضرى بإحضار عروض لتفعيل قرار البيع.

الإسماعيلى يطالب الحضرى بإحضار العروض لتفعيل قرار البيع

طالب مسئولو النادى الإسماعيلى، عصام الحضرى حارس مرمى الفريق بسرعة إحضار العروض التى يمتلكها للبت فيها والموافقة على أفضلها لتفعيل قرار عرضه للبيع.

أبو ريدة ورئيس الكاف يشهدان نهائى بطولة الشاطئية بشرم الشيخ

يحضر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وخالد لطيف عضو الجبلاية، اليوم، الجمعة المباراة التى تجمع منتخبى نيجيريا والسنغال فى نهائى بطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية، المقامة حاليا فى شرم الشيخ.

فيديو وصور .. زحام أمام بوابات الزمالك لشراء تذاكر مباراة القطن

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة اقبالا كثيفا من جماهير نادي الزمالك لشراء تذاك مباراة القطن التشادي المقرر لها السابعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد بتروستبروت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

انطلاق ماراثون الإسكندرية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

انطلق فى الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة ماراثون الإسكندرية الرياضي الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كيانات الجري المختلفة، ومشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين وآلاف من شباب وفتيات الإسكندرية.

وليد سليمان يعود لتشكيل الأهلى الأساسى أمام جيما فى دورى الأبطال

يعود وليد سليمان صانع العاب الأهلى لتشكيلة فريقه الأساسية أمام جيما الإثيوبي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسيشهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات عن المباراة الأخيرة التي خاضها في مسابقة الدورى الممتاز.

الأهلى يضع خطة مواجهة جيما.. ويوسف يؤكد احترام بطل إثيوبيا

يعقد محمد يوسف، المدير الفنى للأهلى محاضرة فنية للاعبى الفريق فى الثالثة والنصف عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة جيما أبا جيفار الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يفتح ملف مديونيات الأندية قبل انطلاق القيد الشتوى

استقر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة على فتح ملف مديونيات الأندية فى اجتماعه القادم الذى تقرر اقامته الأثنين المقبل بمقر الجبلاية وذلك بعد وصول المستحقات المالية التى يستحق تحصيلها من الأندية المشاركة فى بطولة الدورى الممتاز ما يوازى 14 مليون جنيه من نادي الأهلي والزمالك، و930 ألف جنيه على المقاولون العرب، وانبى 541 ألفا، ونادى الاتحاد السكندرى 5.5 مليونا، والاسماعيلى 4 ملايين والمصرى 2.8 مليونا، ومصر المقاصة 514 ألف جنيه .