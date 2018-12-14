شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تحرك لاعبى الأهلى من الفندق للملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرك لاعبو النادى الأهلى، منذ قليل، فى طريقهم لملعب استاد برج العرب بالإسكندرية لملاقاة جيما الإثيوبى.

يستهل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مشواره فى النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بمواجهة جيما الإثيوبى فى السادسة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ويسعى الأهلى لبدء مشواره الأفريقى بقوة أملاً فى حصد اللقب، بعد خسارة لقبها المباراة النهائية بالنسختين الأخيرتين، ويعانى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة محمد يوسف من أزمة نقص البدائل فى ظل توفر 16 لاعباً فقط، بعد قيد 23 لاعباً، لكن هناك 7 لاعبين سيغيبون عن مباراة جيما لأسباب مختلفة.