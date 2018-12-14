شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 17 هدفاً فى الجولة الـ17 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام بنهاية مباراة طلائع الجيش والمقاصة بفوز الفريق العسكرى بهدف دون رد، وأقيمت 7 مباريات فى هذه الجولة على مدار 4 الأيام الماضية، وتم تأجيل مباراة الإسماعيلى مع الجونة، لارتباط الأخير بأداء مباراة الإياب أمام الرجاء البيضاوى المغربى فى كأس زايد، وكذلك مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بسبب خوضهم بعض المؤجلات فى بطولة الدورى.

وشهدت هذه الجولة تسجيل 17 هدفا فى "7" مباريات، بمعدل "2,43" هدف فى المباراة الواحدة، بواقع "11" لأصحاب الأرض مقابل "6" فقط للضيوف ، شهد الشوط الأول تسجيل "4" أهداف فقط، مقابل "13" هدف فى الشوط الثانى.

تم احتساب 3 ركلات جزاء، سددت 2 بنجاح عن طريق المخضرمين حسام باولو فى شباك المصرى، ومحمود فتح الله فى شباك إنبى، فى حين أهدر المتخصص مصطفى جمال لاعب حرس الحدود أمام بيراميدز، تصدى لها الحارس أحمد الشناوى والقائم.

اشتعل صراع الهدافين على لقب هداف المسابقة بعد تساوى حسام باولو مع محمود علاء برصيد "8" أهداف فى المركز الأول، وأوباما وكهربا وبيكيلى وأحمد على فى المركز الثانى برصيد 7 أهداف.

أكثر مواجهات الجولة تهديفا شهدت 4 أهداف، فى مباراة بيراميدز مع حرس الحدود "3-1"، يليه "3" أهداف فى مباراة المقاولون مع بتروجت "3-0"، وادى دجلة مع الإنتاج الحربى "1-2".

واصل المحترفون التهديف، بتسجيل "3" أهداف عن طريق النيجيرى مارشال للمباراة الثالثة على التوالى، والإيفوارى رزاق سيسه، والأثيوبى أوميدو أوكرى.

المقاولون 3-0 بتروجت

المصرى 1-1 الداخلية

بيراميدز 3-1 حرس الحدود

الانتاج الحربى 2-1 وادى دجلة

سموحة 1-1 الاتحاد السكندرى

انبى 1-1 النجوم

طلائع الجيش 1-0 المقاصة