شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء نائب رئيس الترسانة للتحقيق فى لجنة القيم بالجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى الترسانة خطابا من اتحاد الكرة باستدعاء راجح وهبة، نائب رئيس النادى للحضور أمام لجنة القيم والأخلاق بالجبلاية للاستماع إلى أقواله عن تصريحات أطلقها فى وسائل الإعلام. وكان مسئولو الترسانة قد انتقدوا طاقم التحكيم فى مباراتهم أمام النصر الأسبوع الماضى لدورى المظاليم. كان فريق الترسانة الذى يقوده فنيًا أحمد كشرى حقق فوزًا صعبًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على فريق النصر القاهرى فى المباراة التى أقيمت باستاد النصر ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى، والتى يتنافس فيها أندية القاهرة والقناة ويتصدرها فريق سيراميكا كليوباترا.

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