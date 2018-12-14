مصر تتعهد باستضافة أمم إفريقيا 2019

تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، خطابًا من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، يشتمل على قدرة البلاد في تأمين واستضافة نهائيات الإمم الإفريقية العام المقبل.

واشتمل الخطاب على تعهد كامل من وزارة الشباب والرياضة بتكليف من الدولة، بحماية وتأمين كل فرق البطولة بالشكل التام وقدرتها على إنجاح التنظيم.

وكانت دول مصر، وجنوب إفريقيا، والكونغو برزافيل، أعلنوا عن استعدادهم الكامل لتنظيم البطولة بدلًا من الكاميرون والتي كان صاحبة الاستضافة.

وانسحبت المغرب، من الترشح لاستضافة البطولة وعدم إرسالها للتعهد الحكومي، حفاظًا منها على علاقاتها بالدول الإفريقية.

وقرر الكاف سحب فعاليات تنظيم البطولة من الكاميرون، بسبب عدم الانتهاء من البنية التحتية وإنشاء الفنادق الخاصة بالمنتخبات قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة.

وفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باب الترشح لاستضافة البطولة، بحد أقصى مساء اليوم الخميس وسط تقارير تشير لأن المغرب هي الدولة الأقرب لاستضافة البطولة، قبل أن تعلن المملكة المغربية على لسان وزير الرياضة هناك عدم نيتهم الترشح لاستضافة البطولة.

ويعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن البلد المنظم الجديد للبطولة خلفا للكاميرون خلال حفل اختيار أفضل لاعب إفريقي في شهر يناير المقبل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان أخرها بطولة 2006، والتي حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس في تاريخه.