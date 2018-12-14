عاجل.. أحمد فتحي يطلب الرحيل عن الأهلي

تلقى أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عرضًا من جانب أحد أندية القمة بالسعودية، من أجل الانتقال لصفوفه خلال العام المقبل.

وتحدث فتحي، مع إدارة النادي والسماح له بالرحيل من أجل خوض تجربة احتراف وتأمين مستقبلة، خاصةً أنها ستكون الفرصة الأخيرة واقترابه من إعلان الاعتزال.

وأكد فتحي، أنه لا يشعر بالرتحة منذ خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، والغياب عن نهائيات كأس العالم للأندية، ورغبته في تغير الأجواء.

ومن المقرر أن يبحث مجلس إدارة الأهلي، مع المدير الفني طلب اللاعب والبت في أمره سواء بالبقاء أو الرحيل.

ويستعد الأهلب لمواجهة جيمبا الإثيوبي، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.