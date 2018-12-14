شكرا لقرائتكم مصدر: الإعلان عن هوية مدرب الأهلي الجديد بعد مباراة النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلي اخر تطورات ملف المدير الفني الجديد، بعد فشل التعاقد مع اكثر من مدرب على رأسهم رامون دياز ومانويل جوزيه وديسابر ودونجا.

وقال المصدر : "نتلقى يوميآ عشرات السير الذاتية لمدربين ..ولكننا استقرينا بالفعل علي ٢ منهم احدهم اسباني ..وبدأنا بالفعل في الدخول بمفاوضات رسمية معهم"، وشدد المصدر ان الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الأنجليزي ليس من ضمن الثنائي الذي يتواجد في القائمة النهائية التي سيتم اختيار المدير الفني الجديد للأهلي منها.

واضاف المصدر ان الإعلان عن اسم المدرب الجديد سيكون مطلع الأسبوع المقبل، كاشفآ ان مبارتي نجوم المستقبل القادمة في بطولة الدوري العام ومن بعدها مواجهة جيما الاثيوبي في مباراة العودة بدور ال٣٢ لبطولة دوري ابطال افريقيا، قد يكونا المبارتين الأخيرتين تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر، حال التوصل لاتفاق رسمي مع واحد من الثنائي.