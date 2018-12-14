شكرا لقرائتكم حضور مميز في انطلاقة مهرجان "فورمولا إي" بالدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت، يوم الخميس، فعاليات مهرجان سباق "فورمولا إي" في الدرعية الذي تستمر لغاية 15 ديسمبر الجاري، بمشاركة كوكبة من السائقين المخضرمين إلى جانب مواهب جديدة تشارك في هذه السباقات للمرة الأولى.

وشهدت الدرعية فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية متعددة في أول أيام مهرجان "الفورمولا إي"، وشهد اليوم الأول للحدث العالمي حضوراً كبيراً وتفاعلاً رائعاً مع أركان وفعاليات المهرجان المتعددة، وعاشت الجماهير أجواء المهرجان بالتنافس في التجارب التفاعلية لسباقات "الفورمولا إي"، والتي خطفت اهتمام الزوار، كما تفاعل الحضور في المسرح المخصص للحفلات الموسيقية مع الوصلات الغنائية لإنريكي إغليزياس و جاسون ديرولو.

وأكمل السائقان السعوديان أحمد بن خنين وبندر العيسائي، اللذان سيمثلان الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لرياضة السيارات، تحضيراتهما للمشاركة في الدورة الافتتاحية لسباق جاكوار.

وشهدت الفعالية تنظيم سوقٍ تقليدية، تتضمن منافذ تجزئة، تقدم عروضاً فريدة للمتسوقين من مرتادي السباق والمشجعين، علاوةً على ذلك، خصصت منطقة ضيافة رائعة للشخصيات المهمة، باسم "إيموشن"، تتيح لحاملي التذاكر الفاخرة التفاعل مع نخبة من المشاهير العالميين، علما أن المهرجان ضم مناطق ترفيهية ويشمل فعاليات تراثية وترفيهية وثقافية، تشارك فيها مجموعة من الجهات والهيئات الحكومية.

وتعتبر "فورمولا إي" هي أول سلسلة سباقات شوارع للسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية التي تساعد في تحسن المناخ كما تعد منتجاً مختلفاً في سوق المحركات الكهربائية. ويتكون فريق "فورمولا إي" من 11 فريقاً و22 سائقاً محترفاً، ويبلغ طول مضمار السباق 2.495 كلم يتسابق المتنافسون للحصول على المركز الأول وبطولة الموسم.