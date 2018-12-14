ليلة تتويج "صلاح".. موعد حفل "بي بي سي" لأفضل لاعب إفريقي.. والقناة المفتوحة الناقلة وترددها

كتب: ضياء السقا

تعلن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الجمعة، هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.

وكانت "بي بي سي" قد فتحت باب التصويت للجماهير، وانتهى في الثاني من ديسمبر الماضي، على أن يتم الكشف عن اللاعب الفائز بالجائزة الليلة.

ورشحت هيئة الإذاعة، النجم المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن القائمة النهائية للاعبين الـ5 المرشحين للجائزة.

وضمت القائمة، كل من: محمد صلاح، وخاليدو كويبالي مدافع منتخب السنغال ونادي نابولي الإيطالي، ومهدي بنغطية مدافع منتخب المغرب ويوفنتوس الإيطالي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، وتوماس بارتي لاعب منتخب غانا وأتلتيكو مدريد الإسبانى.

ويعتبر الفرعون المصري هو المرشح الأقوى للفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

وكان صلاح قد حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017 من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ويأمل الفرعون في أن يحقق اللقب للعام الثاني على التوالي، بعد أن فعلها النيجيري جاي جاي أوكوتشا في عام 2002.

وكان صلاح هو ثالث لاعب مصري يتوج بالجائزة بعد كل من محمد بركات ومحمد أبو تريكة عامي 2005 و2008 على التوالي.

ويملك "موو" فرصة لأن يصبح أول لاعب مصري في التاريخ يظفر بالجائزة لعامين متتاليين.

موعد الحفل والقناة الناقلة وترددها

وفي سياق متصل أعلنت قناة أون سبورت عن إذاعتها حفل "بي بي سي" الليلة في تمام السابعة والنصف مساء.

تردد أون سبورت

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