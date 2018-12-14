شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير وفعاليات متنوعة في سباق «فورمولا إي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل سباق «فورمولا إي الدرعية»، فعالياتها في العاصمة السعودية الرياض، وسط إقبال جماهيري كبير، وحضور متنوع لمختلف الفئات العمرية ومن الجنسين.

وعاش الزوار، تجارب عديدة مليئة بالمرح والحماسة، وتنوعت من تجربة سيارات “جاجوار” الكهربائية مع خبير “دريفت”، والمشاركة في ألعاب الفيديو، وصولًا إلى ركوب الخيل والجمال.

واستمتع الحضور بعروض العزف على آلات موسيقية مثل العود والقانون، فيما أحيا نجم البوب جيسون ديرولو حفلًا غنائيًا ألهب الجمهور بأغنياته التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت.

مدير فنتوري: المملكة أبرهتنا بتحضيرات «فورمولا إي»

كتب-محمد الشرقاوي:

أعربت ديلفن بيسكاي، مدير فريق فنتوري لسيارات «الفورمولا إي»، حماستها للمشاركة في أولى جولات السباق الذي يقام في الدرعية يوم 15 ديسمبر الجاري.

وقالت بيسكاي: «جئنا من موناكو الفرنسية للمشاركة بأولى الجولات في السعودية، ونمتلك السائق البرازيلي فيلبي ماسا الذي تألق سابق»الفورمولا ون«ويتمتع بالمهارة العالية ولديه خبرة كبيرة».

وواصلت: «هذه هي زيارتي الأولى للسعودية وحتى لمنطقة الشرق الأوسط بالكامل، بلا شك المنطقة والأجواء مختلفة عن أوروبا، ويميز البلد شعبها الودود واللطيف، أنا حقيقة منبهرة بما رأيته من تجهيزات واستعدادات للبطولة».