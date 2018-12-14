شكرا لقرائتكم خبر عن «معلول» و«أزارو» و«جمعة» يشاركون الغائبين عن مواجهة «جيما» في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك على معلول ووليد أزارو وصالح جمعة، مع مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة «جيما الإثيوبي» في مرانهم صباح اليوم على ملعب التتش، بالأهلي واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة لتجهيز جميع اللاعبين.

وشارك على معلول ووليد أزارو وصالح جمعة في المران، وذلك ضمن برنامج تجهيزهم للمشاركة في المران الجماعي عقب مواجهة «جيما».

ويلتقي الأهلي مع جيما الإثيوبي في السادسة مساء اليوم على استاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.