بغداد بو نجاح يقترب من الانضمام للزمالك

فى سرية تامة يخطط أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك لإبرام صفقة من العيار الثقيل فى الميركاتو الشتوى فى مركز رأس الحربة، ورغم تكتم المشرف على الكرة وتأكيده أن كل ما ينشر مجرد شائعات وتكهنات إلا أن هناك أنباء أكدت أن من بين اللاعبين المرشحين أحد نجوم الدورى القطرى.
ويسعى مسئولو نادى الزمالك إلى الحصول على وساطة المستشار ترك آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية لإبرام الصفقة التى ستكون مدوية فى حال إتمامها. كما ترددت أنباء أخرى عن ظهور اسم اللاعب بغداد بونجاح المحترف بين صفوف السد القطرى ونجم المنتخب الجزائرى وهو يتمتع بقدرة كبيرة على إحراز الأهداف ورغم أن اللاعب نفى تلقيه اتصالات رسمية من القلعة البيضاء إلا أن أحد وكلاء اللاعبين أكد أنه يسعى بإقناع بونجاح للانتقال للعب بين صفوف الفريق الأبيض.
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