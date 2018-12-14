شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد لإفريقيا من التجمع الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم الزمالك في معسكر مغلق بالتجمع الخامس استعدادا لمباراة القطن التشادي المقرر لها غدا السبت في ذهاب دور الـ٣٢ للكونفيدرالية بعد نهاية أزمة ملعب المباراة وتحديد بتروسبورت لاستضافتها. ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح و بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا و حميد أحداد وعمر السعيد وكاسونجو. ويغيب عن الزمالك كل من محمود حمدي الونش وأيمن حفني للإصابة وأحمد مدبولي وأحمد أبو الفتوح ومحمود دونجا لأسباب فنية. ويخوض الفريق تدريبه الأخير في الخامسة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت استعدادا للمباراة المقبلة.

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