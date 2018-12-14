شكرا لقرائتكم جلسة بين القيعي ومسئولي أول أغسطس اليوم لحسم صفقة جيرالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الاهلي جلسة هامة مساء اليوم ،الجمعة، مع مسئولي نادي أول أغسطس الانجولي لإنهاء صفقة جيرالدو دا كوستا .

ووصل القيعي إلى أنجولا ظهر أمس ، الخميس، بعد رحلة طيران شاقة إستمرت قرابة الـ13 ساعة وألتقى مستشار التعاقدات في الاهلي مع الأنجولي جلبرتو ظهير أيسر اقلعة الحمراء السابق الذى سيُرافقه في جلسة مسئولي أول أغسطس بعد ساعات.

ويبحث القيعي مع مسئولي أول أغسطس طلباتهم المالية لأنهاء الصفقة خاصة وأن جيرالدو الذى يُجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر سينتهي عقده مع الاهلي بنهاية الموسم الجاري.

وعلم "الخليج 365" أن أول أغسطس طلب 800 ألف دولار للأستغناء عن جيرالدو لكن المبلغ قابل للتخفيض وهو ما سيقوم به عدلي القيعي خلال جلسة التفاوض التي ستُنهي الصفقة للأهلي بنسبة كبيرة لاسيما وأن اللاعب أبدى رغبة قوية في اللعب للأهلي دون غيره من الأندية اأخرى التى طلبت التعاقد معه وابرزها الترجي التونسي والهلال السوداني.

وشارك جيرالدو دا كوستا مع أول أغسطس مؤخراً فى النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا بما يعنى أنه لن يُشارك مع الأهلى فى البطولة الأفريقية الجديدة التى يستهلها بطل مصر اليوم، الجمعة، بمواجهة جيماالأثيوبى إذا ما أنهى الأهلى الصفقة رسمياً ومع ذلك قرر مسئولى القلعة الحمراء الدخول فى مفاوضات رسمية مع أول أغسطس لضم اللاعب على أن تتم إعارته بعد ذلك لأحدى الأندية المحلية أو العربية أو يتم الإكتفاء بمشاركته مع الفريق محلياً.