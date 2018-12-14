شكرا لقرائتكم مورينيو ينتقد كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد نظيره كلوب مدرب ليفربول، قبل مباراة الفريقين يوم الأحد المقبل بالجولة 17 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم للحديث عن كلاسيكو الدوري الإنجليزي: البطولات مهمة للغاية للحكم على المدرب، أنا حققت 3 ألقاب مع مانشستر يونايتد، لكن كلوب لم يحقق أى شئ حتى الآن.

وأضاف قائلا: "خرجنا من أنفيلد بنقطة التعادل وفزنا فى أولد ترافورد في الموسم الماضي ولم نخسر أمامهم في آخر 4 مباريات ولكن هذا أصبح من الماضي الآن."

وعن مباراة الغد أكد مدرب مانشستر يونايتد أنه سيحاول تحقيق الفوز والعودة من أنفيلد بالثلاث نقاط رغم كل الظروف الصعبة التى يمر بها الفريق.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة ويلاحقه مانشستر سيتي بـ41 نقطة، ويأتى مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 26 نقطة قبل انطلاق مباريات الجولة 17 من البريميرليج.